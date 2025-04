Ilnapolista.it - Duplantis: «Gareggerei anche in un’altra specialità pur di provare cose nuove»

Il campione di salto con l’asta svedese Armandcercherà un nuovo record alla Diamond League in Cina, in programma oggi alle ore 13. Arriva con il record stabilito a Clermont-Ferrand a febbraio di 6,27 m. L’intervista rilasciata al Messaggero.: «inpur di»Dobbiamo aspettarci un altro record del mondo?«Non escludo mai nulla e cerco sempre di presentarmi pronto per saltare il più in alto possibile. Se le condizioni lo permetteranno, ci proverò. Credo di aver già dimostrato a me stesso che lo stadio di Xiamen è un ottimo posto per saltare».A Madrid, per il premio di sportivo dell’anno, si è messo in posacon Dybala, col quale avete mimatola sua esultanza.«Non è la prima volta che faccio la Dybala mask.