Due auto si scontrano in centro al paese giovane finisce in ospedale

centro a Darfo Boario Terme. Poco dopo le 10 di sabato 26 aprile, due auto si sono scontrate lungo via Giacomo Cappellini, in prossimità del panificio e pasticceria Formis.Nell’incidente sono rimasti coinvolti una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 26. Sul posto sono. Bresciatoday.it - Due auto si scontrano in centro al paese, giovane finisce in ospedale Leggi su Bresciatoday.it Mattinata movimentata ina Darfo Boario Terme. Poco dopo le 10 di sabato 26 aprile, duesi sono scontrate lungo via Giacomo Cappellini, in prossimità del panificio e pasticceria Formis.Nell’incidente sono rimasti coinvolti una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 26. Sul posto sono.

Approfondimenti da altre fonti

Cavernago, auto e camion si scontrano sulla nuova bretella: morti due 19enni, in pericolo di vita una coetanea - Al momento sembra che all'origine dell'incidente ci sia un'invasione di corsia ma non sono chiare le responsabilità di quanto accaduto, su cui dovranno indagare le autorità competenti. Restano incertezze anche sulle condizioni degli altri due giovani rimasti coinvolti nell'incidente, di cui una 19enne in pericolo di vita L'articolo Cavernago, auto e camion si scontrano sulla nuova bretella: morti due 19enni, in pericolo di vita una coetanea proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Due auto si scontrano e finiscono contro il guard rail: feriti un uomo e una donna - Bologna, 11 matzo 2025 – Il traffico della statale porrettana deviato per un paio d’ore. E’ successo ieri pomeriggio, poco dopo le 17, per un brutto incidente stradale occorso più o meno all’altezza dell’azienda Piquadro nel territorio di Gaggio Montano. Due macchine si sono scontrate terminando la loro corsa verso il guard-rail laterale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vergato, i vigili del fuoco di Gaggio Montano e Vergato e due mezzi di soccorso del 118. 🔗ilrestodelcarlino.it

Terribile schianto nel Frusinate in superstrada: si scontrano due auto, due persone ferite - Paura sulla Sora-Ferentino dove nella notte è avvenuto un grave incidente: due le automobili coinvolte, trasportati in ospedale d'urgenza i conducenti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

?? Due auto si scontrano in centro al paese, giovane finisce in ospedale; Castelliri – Si scontrano due auto; Incidente nel centro abitato a Sassari, due auto si scontrano e poi finiscono su un veicolo in sosta; Due auto si scontrano in centro a Cervignano: due donne finiscono in ospedale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Scontro tra un'auto e una moto a Scopello, resta ferita una donna - Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 187 che collega Scopello a Castellammare del Golfo, in direzione del centro urbano della cittadina trapanese. A scontrarsi sono stati un’a ... 🔗msn.com

Incidente nel centro abitato a Sassari, due auto si scontrano e poi finiscono su un veicolo in sosta - SASSARI. Incidente stradale nella serata di ieri a Sassari. Due auto si sono scontrate, nel centro abitato, all'incrocio tra via Pietro Micca e via Annunzio Cervi. Nell'incidente è stato coinvolto anc ... 🔗youtg.net

Scontro tra due auto nel centro di Marsala - Scontro tra due auto nel centro di Marsala. Un incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica di Pasqua, a Marsala. L'impatto ha ... 🔗itacanotizie.it