Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv orari 26 aprile programma streaming

oggi sabato 26 aprile l'Italia farà il proprio esordio ai Mondiali di curling doppio misto, che incominciano sul ghiaccio di Fredericton (Canada). A tre anni di distanza dal trionfo alle Olimpiadi di Pechino 2022, si ricomporrà finalmente la coppia composta da Amos Mosaner e Stefania Constantini: gli azzurri capaci di conquistare la medaglia d'oro ai Giochi non hanno più giocato insieme da quel momento e soltanto la veneta ha partecipato alla rassegna iridata di specialità nelle ultime stagioni, accompagnata da altri atleti.I Campioni Olimpici puntano a farsi strada in questo torneo e a fornire un ottimo segnale in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ormai lontane meno di dieci mesi. Una reunion per sognare in grande in vista della rassegna a cinque cerchi che si disputerà in casa, la curiosità è enorme sui nostri portacolori che sono attesi da un doppio impegno nella giornata d'apertura: alle ore 14.

