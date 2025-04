Dove vedere in tv Trento Civitanova gara 1 finale Superlega volley 2025 orario programma streaming

finale scudetto di Superlega propone un confronto classico: Itas Trentino contro Cucine Lube Civitanova. È la quarta volta che le due formazioni si sfidano per il titolo tricolore. Nei precedenti, due vittorie per i marchigiani (2012 e 2017), mentre Trento ha avuto la meglio nel 2022, quando la Lube raggiunse la finale in maniera sorprendente. Sorprendente come quest’anno, Dove in pochi avrebbero puntato su Civitanova finalista già in autunno. Squadra giovane, profondamente rinnovata, con in regia un palleggiatore alla prima grande esperienza, ma costruita con intelligenza e coraggio da Beppe Cormio, artefice anche del trionfo in Coppa Italia.La Lube arriva da una semifinale maratona contro Perugia, vinta dopo cinque battaglie epiche. Eppure, nonostante l’inferiorità numerica e l’assenza di Fabio Balaso, sostituito con carattere da Francesco Bisotto, ha saputo rimontare da situazioni critiche come il 2-0 e 14-13 per gli umbri nel tie break decisivo. Oasport.it - Dove vedere in tv Trento-Civitanova, gara-1 finale Superlega volley 2025: orario, programma, streaming Leggi su Oasport.it Lascudetto dipropone un confronto classico: Itas Trentino contro Cucine Lube. È la quarta volta che le due formazioni si sfidano per il titolo tricolore. Nei precedenti, due vittorie per i marchigiani (2012 e 2017), mentreha avuto la meglio nel 2022, quando la Lube raggiunse lain maniera sorprendente. Sorprendente come quest’anno,in pochi avrebbero puntato sufinalista già in autunno. Squadra giovane, profondamente rinnovata, con in regia un palleggiatore alla prima grande esperienza, ma costruita con intelligenza e coraggio da Beppe Cormio, artefice anche del trionfo in Coppa Italia.La Lube arriva da una semimaratona contro Perugia, vinta dopo cinque battaglie epiche. Eppure, nonostante l’inferiorità numerica e l’assenza di Fabio Balaso, sostituito con carattere da Francesco Bisotto, ha saputo rimontare da situazioni critiche come il 2-0 e 14-13 per gli umbri nel tie break decisivo.

