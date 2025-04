Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump rompe con l’etichetta ai funerali di Papa Francesco e si presenta con il vestito di blu

Come previsto in piazza San Pietro, durante il funerale solenne di, è stato il nero a dominare sovrano il dress code, proprio come prevede. I capi di Stato, reali e istituzioni da tutto il mondo si sono raccolti nel lutto per idi. Tra mantiglie (il velo sul capo adottato per l’occasione da molte first lady e sovrane) e completi austeri, l’unica nota fuori dal coro arriva dagli Stati Uniti.Il presidenteha scelto il blu e si è distinto nel mare scuro dell’abbigliamento formale, con un completo color cobalto abbinato a camicia bianca e cravatta coordinata. Al suo fianco, la first lady Melaniaè impeccabile in un soprabito doppiopetto nero, velo, occhiali da sole, guanti in pizzo e gli immancabili tacchi a spillo, impreziositi da gioielli sobri.