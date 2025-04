Don Marco Briziarelli Mi ha guidato per aiutare i poveri

C'è un legame forte che unisce il Papa e don Marco Briziarelli. Entrambi hanno dedicato l'esistenza agli altri. Hanno dato voce ai poveri, a chi è stato ferito dalla vita, una mano sempre tesa verso gli emarginati. Gli invisibili. E poi c'è quell'incontro, durante il Giubileo della Misericordia, che ha segnato per sempre il cammino di Don Marco. "Eravamo a Roma, era il 2016, proprio due mesi prima della mia ordinazione – racconta il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città delle Pieve e parroco della cattedrale di San Lorenzo –. Il sacerdote che mi ha confessato si alzò in piedi e disse al Pontefice che era lì vicino a noi: 'Santità, questo ragazzo fra poco sarà prete'. Il Papa si alzò e venne verso di me. Mi chiese da dove venivo, poi disse: 'Perugia, la città dei Baci. Il tuo vescovo me li porta sempre.

