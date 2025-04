Dodò operato d’urgenza di appendicite altra tegola sulla Fiorentina

Dodò operato d’urgenza di appendicite: altra tegola sulla Fiorentinadi questa stagione (quella del malore in campo per Dodò operato d’urgenza di appendicite: altra tegola sulla Fiorentina che potrebbe averne concluso la carriera) nuova tegola sulla Fiorentina. Nel pomeriggio di ieri (25 aprile) il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson, per tutti Dodò, è stato sottoposto ad un intervento d’urgenza di appendicectomia laparoscopica in urgenza. La procedura chirurgica, resasi necessaria per il quadro clinico sviluppato nelle prime ore del mattino, è perfettamente riuscita.Le prossime informazioni saranno fornite al momento della dimissione del calciatore dall’ospedale.Salterà sicuramente la gara di domenica con l’Empoli, rischia anche la Conference con il Betis e il match con la Roma. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE – Dopo la ‘fuga’ di Kean in Francia e i tantididi questa stagione (quella del malore in campo perdiche potrebbe averne concluso la carriera) nuova. Nel pomeriggio di ieri (25 aprile) il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson, per tutti, è stato sottoposto ad un interventodi appendicectomia laparoscopica in urgenza. La procedura chirurgica, resasi necessaria per il quadro clinico sviluppato nelle prime ore del mattino, è perfettamente riuscita.Le prossime informazioni saranno fornite al momento della dimissione del calciatore dall’ospedale.Salterà sicuramente la gara di domenica con l’Empoli, rischia anche la Conference con il Betis e il match con la Roma.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Si ribalta la zappatrice e rischia di perdere la gamba: uomo operato d'urgenza - Tragedia sfiorata ad Oliveto Citra, dove un 51enne, originario del posto ma residente da anni in Germania, ha perso il controllo della zappatrice mentre arava il terreno di famiglia. Il mezzo agricolo, in pochi secondi, si è ribaltato colpendolo alla gamba sinistra procurandogli una doppia... 🔗salernotoday.it

Il portiere Cillessen operato d’urgenza: si è perforato l’intestino in uno scontro di gioco - Quello che è accaduto a Jasper Cillessen è scioccante. Nel match di Liga disputatosi lunedì sera tra Celta Vigo e Las Palmas, il portiere ha lasciato il terreno di gioco in barella dopo un violentissimo scontro di gioco con Borja Iglesias ed è stato subito trasportato in ospedale: il suo intestino era stato perforato. La dinamica dell’incidente non sembrava preoccupante, un colpo doloroso sì ma nulla di mai visto. 🔗ilfattoquotidiano.it

Grave incidente in moto sul ponte del Volturno: commerciante 39enne operato d’urgenza - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale che collega Vairano Patenora ad Ailano, precisamente sul ponte che attraversa il fiume Volturno. A farne le spese è stato un noto commerciante del Matese di 39 anni, residente nel piccolo centro... 🔗casertanews.it