Divide il sondaggio di Confcommercio Esercenti scettici il Comune contrario

Confcommercio sembra essersi auto-attribuita, secondo alcuni degli associati, il ruolo di garante degli spazi pubblici, lasciando intendere che il Comune debba obbligatoriamente consultarla per ogni intervento di rigenerazione urbana finalizzato a migliorare l'aggregazione sociale in centro città. È quanto emerge dal questionario distribuito da Confcommercio ai suoi associati e non. Tra le domande, emergono temi prevalentemente orientati alla difesa degli imprenditori del commercio, in particolare riguardo al possibile aumento dell'afflusso di clienti e alle migliorie vantaggiose per le attività commerciali derivanti dai cambiamenti urbanistici in corso. Non è stato tuttavia affrontato il rilancio del commercio.A giudicare fuori luogo i contenuti del documento sono diversi commercianti: "In quel questionario non si parla di rilancio del commercio, cosa che ci si aspetterebbe dalla Confcommercio.

