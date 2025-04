Di Marzio Duello scudetto intenso ma l’Inter ha dato segno di fragilità psicologica e fisica

Marzio: “Duello scudetto intenso, ma l’Inter ha dato segno di fragilità psicologica e fisica” Il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca . L'articolo Di Marzio: “Duello scudetto intenso, ma l’Inter ha dato segno di fragilità psicologica e fisica” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Di Marzio: “Duello scudetto intenso, ma l’Inter ha dato segno di fragilità psicologica e fisica” Leggi su Forzazzurri.net Radio Marte – Di: “, mahadi” Il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca . L'articolo Di: “, mahadi” proviene da ForzAzzurri.net.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Camolese, il pensiero sul duello Scudetto: «Inter e Napoli? Due grandissime squadre, ma non saprei sbilanciarmi…» - di RedazioneCamolese sulla lotta Scudetto: «Inter e Napoli? Due grandissime squadre, ma non saprei sbilanciarmi…» Le parole dell’ex tecnico Intervistato dai microfoni di LazioNews24, Giancarlo Camolese, ha parlato cosi del duello scudetto tra Napoli e Inter: La lotta scudetto vede coinvolte Napoli e Inter. Secondo te, alla fine di questa stagione, la spunterà la strategia tattica e del turnover di Inzaghi, o l’esperienza nelle vittorie dei tornei nazionali di Conte? Quanto può aiutare il tecnico piacentino la vittoria dello scorso campionato? «Sono entrambe due grandissime squadre, ... 🔗internews24.com

Tuttosport: “Meret vs Carnesecchi: il duello italiano che può decidere lo scudetto” - Tuttosport: “Meret vs Carnesecchi: il duello italiano che può decidere lo scudetto”"> In un campionato sempre più caratterizzato dalla presenza di giocatori stranieri, il duello tra Alex Meret e Marco Carnesecchi rappresenta un’eccezione tutta italiana. I due portieri, rispettivamente di Napoli e Atalanta, non solo si contendono il ruolo di miglior estremo difensore della Serie A, ma potrebbero anche avere un ruolo chiave nella corsa al titolo. 🔗napolipiu.com

Lotta Scudetto, Cannavaro: «Duello Inter Napoli? Una bella lotta, ma non sempre chi è più forte vince…» - di RedazioneLotta Scudetto, Cannavaro: «Duello Inter Napoli? Una bella lotta, ma non sempre chi è più forte vince…» Le parole dell’ex difensore dei campani L’ex capitano del Napoli, Paolo Cannavaro, ai microfoni di Sportmediaset, ha espresso la sua opinione sulla lotta per lo scudetto che vede protagoniste Napoli e Inter. LE PAROLE- «Siamo sulla strada giusta, non è facile perché è una bella lotta. 🔗internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Di Marzio: Su Conte mi risulta questa cosa, ha fatto una richiesta; Di Marzio: “Scudetto? L’Inter è fragile, il Napoli deve sfruttare un vantaggio”; Di Marzio: “Duello scudetto intenso, ma l’Inter ha dato segno di fragilità psicologica e fisica”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Di Marzio: "La priorità di Conte è di restare al Napoli, ma vuole garanzie tecniche" - Il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, attraverso Radio Marte, ha parlato a margine di un evento calcistico tenuto in Campania in onore di papà Gianni. Sul campionato degli azzurri: "Il duello tra ... 🔗msn.com

Gianluca Di Marzio: “I tanti tifosi del Napoli che sto incontrando mi chiedono più delle chances scudetto che del futuro di Conte” - Gianluca Di Marzio, noto giornalista Sky, esperto di mercato, a Napoli per la 4a edizione del “Memorial ‘Di Marzio” ha rilasciato a Radio Marte dichiarazioni anche sul Napoli “La squadra di Conte ha c ... 🔗msn.com

Ballardini sulla corsa scudetto: "Duello Inter e Napoli alla pari considerando gli impegni" - "Nel duello per lo scudetto Inter e Napoli ... Non so perché il Napoli accusa cali nella ripresa, succede spesso che è intenso, concentrato e presente nel primo tempo e poi a fine partita ... 🔗tuttomercatoweb.com