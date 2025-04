Decreto bollette senza benefici per la moda La filiera produttiva è a rischio

Decreto bollette oramai legge, che non prevede alcuno 'sconto' per le aziende allacciate alla media tensione, fa usare toni abbastanza pessimisti da parte di Moreno Vignolini, presidente Nazionale Federazione moda Confartigianato. "La questione è peggiore di quello che gli industriali hanno rappresentato, in quanto tutta la filiera della moda si trova addosso questa decisione. Decisione che le si ritorce contro, invece di essere un piccolo ventaglio di aiuto finanziario da parte del governo". Vignolini è convinto che "non si tratta di un problema solo di Prato, ma è generale delle imprese italiane e non riguarda soltanto le aziende confindustriali. E' un problema di filiera". Secondo Vignolini siamo di fronte ad una beffa "perché si viaggia su un concetto di energivoro che non è più attuale.

