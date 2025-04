De Pascale ai funerali di Papa Francesco Un grande onore portare la nostra riconoscenza

grande emozione e un grande onore portare a nome di tutti gli emiliano-romagnoli la nostra riconoscenza nell'ultimo saluto a Papa Francesco, un riferimento spirituale non solo per la comunità cattolica ma per il mondo intero, una delle più grandi personalità che hanno segnato questo. Forlitoday.it - De Pascale ai funerali di Papa Francesco: "Un grande onore portare la nostra riconoscenza" Leggi su Forlitoday.it “È stata unaemozione e una nome di tutti gli emiliano-romagnoli lanell'ultimo saluto a, un riferimento spirituale non solo per la comunità cattolica ma per il mondo intero, una delle più grandi personalità che hanno segnato questo.

