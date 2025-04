De Bruyne in Serie A colpo improvviso scelta la squadra

Bruyne è pronto a voltare pagina. Dopo dieci stagioni al Manchester City, 107 gol, un'infinità di assist e innumerevoli trofei, il regista belga è arrivato ai titoli di coda con il club che ha dominato la Premier League nell'ultima decade.Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e – come confermato pubblicamente – non verrà rinnovato. Nessuna trattativa in corso, nessuna proposta formale. Una scelta, a quanto pare, unilaterale. Sono rimasto sorpreso, ma devo accettarlo – ha dichiarato lo stesso De Bruyne dopo la vittoria dei Citizens contro l'Everton. A parlare per lui, però, sono ancora i numeri. Anche a 34 anni (li compirà il 28 giugno), il belga ha dimostrato di poter reggere i ritmi della Premier: 24 presenze in campionato, 3 gol e 7 assist, oltre a un rendimento costante in FA Cup (2 gol in 3 partite) e presenze europee fondamentali.

