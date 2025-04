Dazi la Cina apre a piccole esenzioni ma si prepara agli scenari peggiori

Dazi». Lo aveva detto giovedì, lo ha ribadito ieri il portavoce del ministero degli esteri cinese. Smentendo dunque Donald Trump, che . Dazi, la Cina apre a piccole esenzioni ma si prepara «agli scenari peggiori» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Dazi, la Cina apre a piccole esenzioni ma si prepara «agli scenari peggiori» Leggi su Cms.ilmanifesto.it «Non è in corso nessuna consultazione o negoziato sui». Lo aveva detto giovedì, lo ha ribadito ieri il portavoce del ministero degli esteri cinese. Smentendo dunque Donald Trump, che ., lama si» il manifesto.

