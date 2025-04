Dawda Bandeh il killer di via Randaccio visto dai colleghi Da gennaio non era più lui

Dawda Bandeh, il 28enne gambiano fermato la sera di Pasqua dalla polizia con l’accusa di aver strangolato Angelito Acob Manansala, 61enne filippino che lavorava come domestico nella villetta liberty all’angolo tra via Massena e via Randaccio, a due passi dall’Arco della Pace.Chi è, Dawda Bandeh? Arrivato in Italia appena 14enne nel 2011, era stato accolto in una comunità per minori stranieri non accompagnati in provincia di Como. E nel Comasco – a Bulgarograsso – tuttora risultava domiciliato con la sua famiglia, che evidentemente lo aveva poi raggiunto. Ilgiorno.it - Dawda Bandeh, il killer di via Randaccio visto dai colleghi: “Da gennaio non era più lui” Leggi su Ilgiorno.it Milano, 26 aprile 2025 – “Era un gran lavoratore, manteneva la sua famiglia. Non so cosa gli sia successo: qualcosa si dev’essere rotto dentro di lui”. A scriverlo in un messaggio, spinto dal desiderio di comunicare che “la persona descritta in questi giorni sulle pagine di cronaca è un’altra rispetto a quella che conosco” è un collega di, il 28enne gambiano fermato la sera di Pasqua dalla polizia con l’accusa di aver strangolato Angelito Acob Manansala, 61enne filippino che lavorava come domestico nella villetta liberty all’angolo tra via Massena e via, a due passi dall’Arco della Pace.Chi è,? Arrivato in Italia appena 14enne nel 2011, era stato accolto in una comunità per minori stranieri non accompagnati in provincia di Como. E nel Comasco – a Bulgarograsso – tuttora risultava domiciliato con la sua famiglia, che evidentemente lo aveva poi raggiunto.

