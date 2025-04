David Inter prima il giro delle ‘parrocchie’ poi lo sconto Una linea – SI

David continua a rimanere nei radar dell’Inter, nonostante chieda un ingaggio monstre. Allo stesso tempo, il mercato dei nerazzurri seguirà una linea. Le parole dell’esperto di mercato di Sportitalia.MOSSE InterISTE – In estate, la Beneamata si prepara ad attivarsi sul mercato anche se già la dirigenza, come sempre, si sta muovendo in anticipo, come conferma l’affare Petar Sucic. Alfredo Pedullà, tramite il suo canale su YouTube, parla delle prossime mosse nerazzurre sostenendo comunque che non sarà un mercato di rivoluzione bensì di rivisitazione. Le sue parole: «L’Inter adesso, secondo me sul mercato, a parte Luis Henrique e il discorso Jonathan David che è un obiettivo ma serve uno sconto e arriverà quando lui farà il giro delle parrocchie e capirà che quei soldi non gli arriveranno da nessuno, ma l’Inter dovrà fare una rivisitazione non una rivoluzione. Inter-news.it - David-Inter, prima il giro delle ‘parrocchie’ poi lo sconto! Una linea – SI Leggi su Inter-news.it continua a rimanere nei radar dell’, nonostante chieda un ingaggio monstre. Allo stesso tempo, il mercato dei nerazzurri seguirà una. Le parole dell’esperto di mercato di Sportitalia.MOSSEISTE – In estate, la Beneamata si prepara ad attivarsi sul mercato anche se già la dirigenza, come sempre, si sta muovendo in anticipo, come conferma l’affare Petar Sucic. Alfredo Pedullà, tramite il suo canale su YouTube, parlaprossime mosse nerazzurre sostenendo comunque che non sarà un mercato di rivoluzione bensì di rivisitazione. Le sue parole: «L’adesso, secondo me sul mercato, a parte Luis Henrique e il discorso Jonathanche è un obiettivo ma serve unoe arriverà quando lui farà ilparrocchie e capirà che quei soldi non gli arriveranno da nessuno, ma l’dovrà fare una rivisitazione non una rivoluzione.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Inter LIVE: ecco la prima offerta per David, il Bayern si defila per Luis Henrique - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

David saluta la sua prima Champions con 9 goal: l'Inter gliela ripropone - Jonathan David saluta la Champions League con un goal. L`attaccante canadese porta in vantaggio il Lille sul Borussia Dortmund, con la complicità... 🔗calciomercato.com

David Inter, prima offerta di Ausilio: ecco l’ostacolo da superare, cosa manca per chiudere - di RedazioneDavid Inter, presentata la prima offerta di Ausilio per il giocatore, vediamo l’ostacolo da superare e cosa manca per chiudere adesso David Inter, ormai non ci sono più dubbi: è questa la principale voce di calciomercato che vede protagonisti i nerazzurri e che con ogni probabilità ci accompagnerà nelle prossime settimane. D’altronde l’obiettivo del club nerazzurro è fin troppo chiaro, con Taremi che ha deluso le aspettative in attacco potrebbe salutare anche Arnautovic e Correa a fine stagione. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Beckham svela le difficoltà dell'Inter Miami: Con Messi è cambiato tutto; Inter su Jonathan David, la Juve pensa a Hojlund per il Mondiale per club, Reijnders rifiuta il City e Real Madrid; David Beckham ha un nuovo orologio Tudor Pegaso? No, ha solo capito il trucco per farlo sembrare nuovo di zecca; Ecco il Giro delle Fiandre, l’Università del ciclismo. Torna il duello tra Pogacar e Van Der Poel. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Come può giocare Jonathan David all’Inter e ipotesi tridente - L’Inter di ... e FBref, David rientra tra i migliori attaccanti europei per pressing difensivo e xG (expected goals), rendendolo una pedina interessante per squadre che cercano attaccanti moderni. 🔗passioneinter.com

Inter, offerta a Jonathan David: il piano per rinforzare l’attacco - L’Inter propone un contratto a Jonathan David per rinforzare l’attacco. Dettagli sull’offerta e sullo scenario del calciomercato. 🔗milanosportiva.com

Pedullà – David, richieste monstre dell’entourage: Inter c’è ma chiede lo sconto. Lo scenario - L'Inter è in corsa per Jonathan David, ma chiede uno sconto: ecco lo scenario secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ... 🔗fcinter1908.it