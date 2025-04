Dall’Appennino al Senegal e ritorno L’avventura del meccanico surfista Ho attraversato l’Africa in camper

Senegal in camper. E’ stato un viaggio lungo quasi quattro mesi quello di Ruben Zappi, meccanico 43enne titolare dell’Autofficina Del Casale, nel cuore dell’Africa. Un itinerario, trainato dalla sua grande passione per il surf e la pesca, partito il 20 novembre dello scorso anno per raggiungere le coste di Dakhla in Marocco: "Dove si possono pescare grossi esemplari di Leccia Amia – racconta Zappi –. Poi, complici le insistenze di un paio di coppie di turisti francesi conosciuti sul posto e la mia ricerca di un clima più mite nel cuore dell’inverno, mi sono diretto verso la Mauritania".Già, una meta sconsigliata per chi viaggia da solo in caravan: "Mi sono spostato sempre lungo la costa per evitare l’entroterra dove, secondo i portali specializzati, scorrazzano diverse bande criminali – continua –. Ilrestodelcarlino.it - Dall’Appennino al Senegal e ritorno. L’avventura del meccanico surfista: "Ho attraversato l’Africa in camper" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Da Casalfiumanese alin. E’ stato un viaggio lungo quasi quattro mesi quello di Ruben Zappi,43enne titolare dell’Autofficina Del Casale, nel cuore del. Un itinerario, trainato dalla sua grande passione per il surf e la pesca, partito il 20 novembre dello scorso anno per raggiungere le coste di Dakhla in Marocco: "Dove si possono pescare grossi esemplari di Leccia Amia – racconta Zappi –. Poi, complici le insistenze di un paio di coppie di turisti francesi conosciuti sul posto e la mia ricerca di un clima più mite nel cuore dell’inverno, mi sono diretto verso la Mauritania".Già, una meta sconsigliata per chi viaggia da solo in caravan: "Mi sono spostato sempre lungo la costa per evitare l’entroterra dove, secondo i portali specializzati, scorrazzano diverse bande criminali – continua –.

