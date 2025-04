Dalla Cattedrale al Meis percorsi ebraici Incontri con la storica dell’arte Lucia Bonazzi

Incontri e scontri. percorsi ebraici a Ferrara', itinerario strutturato in tre visite guidate, a cura della professoressa Lucia Bonazzi, storica dell'arte e vicepresidente di Italia Nostra Ferrara, per ricostruire la storia degli ebrei ferraresi, tra periodi di persecuzione e reclusione nel ghetto ed epoche felici di dialogo e scambio culturale.Il primo dei tre percorsi partirà domani alle 10.30 Dalla colonna di Borso d'Este in piazza, per poi proseguire con la visita al Museo della Cattedrale, dove ci si soffermerà su due opere con richiami alla tradizione ebraica: il Capitello del Battista e la Madonna della melagrana di Jacopo della Quercia.

Un podcast per scoprire la Ferrara ebraica.