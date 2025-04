Dal dirigente parole chiare Non è esclusa l’ipotesi a nord dello stadio

dirigente è stato chiarissimo nel far presente come sia ancora in corso l’approvazione della relativa variante urbanistica e che a detta della Direzione del Governo del Territorio vi siano ancora più ipotesi del tracciato dell’asse di penetrazione la cui soluzione dipenderà dalla conformità urbanistica e dal rispetto delle normative paesaggistiche, non potendosi escludere la scelta del passaggio a nord dello stadio". Lanazione.it - "Dal dirigente parole chiare. Non è esclusa l’ipotesi a nord dello stadio" Leggi su Lanazione.it "Magari, quanto alla realizzazione dell’asse di penetrazione a Viareggio, le cose stessero come purtroppo liquida frettolosamente e sorprendentemente l’assessore regionale alle Infrastrutture Stefano Baccelli. Però non c’è stato alcun fraintendimento delle affermazioni che il dottor Marco Ierpi, responsabile Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale, nel corso dell’ultima seduta della Commissione Ambiente". Così Massimiliano Baldini, Consigliere regionale della Lega torna sulla vicenda dell’asse di penetrazione."Ciò per un semplice motivo, ed è sufficiente riascoltare la registrazione della seduta, ilè stato chiarissimo nel far presente come sia ancora in corso l’approvazione della relativa variante urbanistica e che a detta della Direzione del Governo del Territorio vi siano ancora più ipotesi del tracciato dell’asse di penetrazione la cui soluzione dipenderà dalla conformità urbanistica e dal rispetto delle normative paesaggistiche, non potendosi escludere la scelta del passaggio a".

