Dal Cas non ci stanno Magnani Nessun danno al turismo

turismo a Villamarina, anzi, sono una importante risorsa, visto che la maggior parte di loro lavora come stagionale nei ristoranti e negli alberghi della zona, settori dove si registra una carenza di manodopera". Con queste parole Giulia Magnani, direttrice del centro di accoglienza sito all’Hotel Saline in viale Euclide, risponde agli albergatori che nei giorni scorsi hanno protestato per la difficile coesistenza fra gli stili di vita dei rifugiati e le esigenze di una località turistica. "Siamo consapevoli che, in passato, siano emerse alcune segnalazioni, tuttavia riteniamo doveroso chiarire che non ci risulta affatto che le forze dell’ordine vengano allertate con regolarità nei fine settimana. Le affermazioni di chi continua a dipingere un quadro problematico non trovano riscontro oggettivo nella realtà quotidiana della struttura. Ilrestodelcarlino.it - Dal Cas non ci stanno, Magnani:: "Nessun danno al turismo" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "I ragazzi ospitati nel Cas di Villamarina non distruggono ila Villamarina, anzi, sono una importante risorsa, visto che la maggior parte di loro lavora come stagionale nei ristoranti e negli alberghi della zona, settori dove si registra una carenza di manodopera". Con queste parole Giulia, direttrice del centro di accoglienza sito all’Hotel Saline in viale Euclide, risponde agli albergatori che nei giorni scorsi hanno protestato per la difficile coesistenza fra gli stili di vita dei rifugiati e le esigenze di una località turistica. "Siamo consapevoli che, in passato, siano emerse alcune segnalazioni, tuttavia riteniamo doveroso chiarire che non ci risulta affatto che le forze dell’ordine vengano allertate con regolarità nei fine settimana. Le affermazioni di chi continua a dipingere un quadro problematico non trovano riscontro oggettivo nella realtà quotidiana della struttura.

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Juve, Ottolini (ds Genoa): «Osservatori bianconeri per Miretti e Frendrup? Vi dico come stanno le cose» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Ottolini risponde su Miretti e Frendrup: le dichiarazioni del direttore sportivo del Genoa Ai microfoni di DAZN, il ds del Genoa Ottolini ha risposto anche su Miretti e Frendrup. Il primo è ancora di proprietà dei bianconeri, mentre il secondo è accostato al calciomercato Juve. OTTOLINI – «Ci saranno osservatori della Juve per Miretti e Frendrup? Al momento siamo concentrati sulle partite. 🔗juventusnews24.com

Su TikTok stanno girando dei video porno (e non sappiamo il motivo) - Alcuni utenti di TikTok, piattaforma di contenuti video, si sono accorti che l'algoritmo del social network ha consigliato loro durante la navigazione dei filmati dal contenuto sessualmente esplicito. Immagini che possono urtare la sensibilità dei più piccoli. Il motivo per cui i video siano... 🔗europa.today.it

Discoteca chiusa per troppe risse. I titolari dello Swamp non ci stanno: "La sicurezza è al primo posto" - A distanza di qualche giorno dal provvedimento di chiusura per quindici giorni intimato alla discoteca Swamp di via del Bravo a Nazzano, la proprietà spiega come sono andati i fatti. Il provvedimento che terminerà il prossimo 17 aprile, è stato firmato dal questore Santi Allegra dopo una rissa avvenuta fuori del locale. Una rissa furibonda per cui è finito all’ospedale di Cisanello con ferite da armi da taglio uno dei ragazzi coinvolti nella discussione. 🔗lanazione.it

Dal Cas non ci stanno, Magnani:: Nessun danno al turismo; Ucraina. Il generale Magnani: La guerra fredda ha avuto dei costi, ma è costata molto meno di una guerra vera. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anna Magnani in Roma città aperta: la vera storia dietro il personaggio, l’iconica scena della rincorsa del camion - La corsa e la morte di Pina, interpretata da Anna Magnani in Roma città aperta. si ispirano a una donna reale e a una storia veramente accaduta. 🔗msn.com

Magnani vs Lukaku, Juric: "Grandissima partita per 80', poi alla fine non stava più in piedi" - Scontro tra pesi massimi ieri sera al Bentegodi, dove Giangiacomo Magnani ha saputo tenere testa ... e lo si è visto negli ultimi 10' perché non stava più in piedi. Oggi ha fatto una ... 🔗fcinternews.it