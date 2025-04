Dai reali ai capi di Stato il dress code ai funerali di Papa Francesco Trump si distingue col blu

dress code: capi di Stato, reali e istituzioni da tutto il mondo si sono raccolti nel lutto per i funerali di Papa Francesco. Tra mantiglie (il velo sul capo adottato per l'occasione da molte first lady e sovrane) e completi austeri, l'unica nota fuori dal . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – A San Pietro il nero domina sovrano ildie istituzioni da tutto il mondo si sono raccolti nel lutto per idi. Tra mantiglie (il velo sul capo adottato per l'occasione da molte first lady e sovrane) e completi austeri, l'unica nota fuori dal .

Cosa riportano altre fonti

Funerali di papa Francesco: l'arrivo di reali, capi di Stato e ospiti - Fra i primi a entrare nella piazza l'ex presidente Usa Biden, arrivato privatamente. Delegazioni da tutto il mondo per le esequie solenni del pontefice 🔗vanityfair.it

Funerali di Papa Francesco: tutti i capi di Stato e i reali presenti a Roma - Il funerale di Papa Francesco riunisce una delle più ampie rappresentanze internazionali degli ultimi decenni. Da ogni angolo del mondo, oltre 150 delegazioni ufficiali raggiungono Roma per rendere omaggio a un Pontefice che, con il suo magistero, ha attraversato confini religiosi e culturali. Numerosi capi di Stato e di governo prendono parte alla cerimonia: dalla Casa Bianca arriva Donald Trump, confermato Zelensky, mentre dall’America Latina — terra d’origine del Pontefice — arrivano i leader di Argentina, Brasile, Messico e Cile. 🔗panorama.it

Pasqua 2025, da Trump a Mattarella fino ai reali di Inghilterra: come festeggeranno i capi di Stato? - Donald Trump alla Casa Bianca ad assistere alla tradizionale caccia alle uova, William e Kate in compagnia dei figli nel Norfolk e Mattarella e Meloni nella privacy delle loro casa insieme ad amici e parenti. Anche i politici sono in vacanza e oggi ognuno festeggia secondo le proprie tradizioni L'articolo Pasqua 2025, da Trump a Mattarella fino ai reali di Inghilterra: come festeggeranno i capi di Stato? proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Su questo argomento da altre fonti

Funerali di Papa Francesco: capi velati, abiti neri e pochi gioielli, ecco i look all'insegna della sobrietà di royals e first ladies; Dai reali ai capi di Stato, il dress code ai funerali di Papa Francesco. Trump si distingue col blu; I funerali di Papa Francesco, le foto che raccontano un rito dal forte simbolismo; Papa Francesco, il dress code per reali e capi di Stato ai funerali. 🔗Cosa riportano altre fonti

Dai reali ai capi di Stato, il dress code ai funerali di Papa Francesco. Trump si distingue col blu - (Adnkronos) – A San Pietro il nero domina sovrano il dress code: capi di Stato, reali e istituzioni da tutto il mondo si sono raccolti nel lutto per i funerali di Papa Francesco. Tra mantiglie (il vel ... 🔗msn.com

Funerali di Papa Francesco: capi velati, abiti neri e pochi gioielli, ecco i look all'insegna della sobrietà di royals e first ladies - Il dress code è stato ampiamente rispettato. Le regine cattoliche Letizia di Spagna e Mathilde del Belgio hanno indossato un velo sulla testa così come Melania Trump. Tra gli uomini, Donald Trump e il ... 🔗vanityfair.it

Funerali di Papa Francesco: tutti i capi di Stato e i reali presenti a Roma - Il funerale di Papa Francesco riunisce una delle più ampie rappresentanze internazionali degli ultimi decenni. Da ogni angolo del mondo, oltre 150 delegazioni ufficiali raggiungono Roma per rendere ... 🔗panorama.it