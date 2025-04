Dadina omaggio a Saturno Carnoli

Saturno figlio di anarchia’, il racconto dell’intellettuale Saturno Carnoli realizzato dal co-fondatore delle Albe, Luigi Dadina (nella foto), su un testo scritto a quattro mani insieme a Cesare Albertano. In scena Dadina è il narratore, mentre Paolo Baldini si occupa di suoni, musiche, rumori e oggetti. Scene e costumi sono di Elvira Mascanzoni e Piero Fenati, i disegni sono affidati alla penna di Davide Reviati, che già in passato ha lavorato con Dadina contribuendo a fissare alcune pagine della storia locale.Spiegano Dadina e Albertano: "Nino Saturno Carnoli ha speso la sua vita tra politica, arte, ricerca storica e insegnamento. È stata una figura poliedrica, una voce critica che non si è mai stancata di gettare semi di riflessione indagando le perplessità di un presente sempre vissuto appieno. Ilrestodelcarlino.it - Dadina, omaggio a Saturno Carnoli Leggi su Ilrestodelcarlino.it Alle 21 di stasera il Cisim di Lido Adriano proporrà lo spettacolo ’figlio di anarchia’, il racconto dell’intellettualerealizzato dal co-fondatore delle Albe, Luigi(nella foto), su un testo scritto a quattro mani insieme a Cesare Albertano. In scenaè il narratore, mentre Paolo Baldini si occupa di suoni, musiche, rumori e oggetti. Scene e costumi sono di Elvira Mascanzoni e Piero Fenati, i disegni sono affidati alla penna di Davide Reviati, che già in passato ha lavorato concontribuendo a fissare alcune pagine della storia locale.Spieganoe Albertano: "Ninoha speso la sua vita tra politica, arte, ricerca storica e insegnamento. È stata una figura poliedrica, una voce critica che non si è mai stancata di gettare semi di riflessione indagando le perplessità di un presente sempre vissuto appieno.

