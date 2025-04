Da chi sta iniziando a respirare un’indipendenza travolgente a chi sente l’urgenza di trovare una soluzione L’oroscopo della settimana

C'è chi non sopporta l'idea che abbiate scelto nuove rotte. Quello che conta è non perdere di vista l'obiettivo e restare saldi sulla vostra posizione.Parola chiave della settimana: stabilità. Leggi anche › Il Tema Natale di Lee Miller, Toro dalle mille vite Gemelli21 maggio – 21 giugnoAvete bisogno di ripulirvi dalla stanchezza creata dal vortice familiare.

