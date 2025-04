Da Arezzo a Roma per i funerali di Papa Francesco centinaia di giovani con il vescovo Migliavacca Volontari al lavoro

Arezzo a Roma per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco. Sono molti gli aretini che già da ieri si sono messi in viaggio alla volta della capitale, per poi raggiungere questa mattina piazza San Pietro e assistere alle esequie del Santo Padre. I giovani, amatissimi da Bergoglio.

