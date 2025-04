Cultura Due giorni con Un sacco di libri

Torna a Ponsacco, con l'occasione della Giornata mondiale del libro e della lettura, il festival "Un sacco di libri", organizzato da Comune di Ponsacco, Fondazione Cultura Pontedera e Carmignani Editrice per oggi e domani negli spazi di Villa Elisa e del Teatro Odeon. Il festival, dedicato ai libri e all'editoria indipendente, vedrà alternarsi presentazioni di libri per tutte le età, laboratori e letture per bambini, una mostra mercato di case editrici toscane, esibizioni di associazioni Culturali locali. La peculiarità e l'originalità del festival è quella di partire dal territorio, cioè valorizzare autrici e autori di Ponsacco, così come la biblioteca comunale e le realtà associative e volontaristiche locali, che hanno collaborato attivamente all'organizzazione. Nel corso del festival è attesa anche la premiazione, domenica sul palco del teatro Odeon, del concorso "I libri sono magici perché."

