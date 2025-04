Crollo Sonego De Minaur travolge il piemontese nei trentaduesimi di Madrid

Sonego. Nel secondo turno del torneo ATP di Madrid Alex De Minaur travolge 6-2 6-3, in un'ora e quindici minuti, il tennista torinese conquistando così il pass per la sfida dei sedicesimi di finale contro il canadese Denis Shapovalov.Inizia alla grande il giocatore italiano che, capitalizzando gli errori del rivale, ottiene il break a 30 in apertura per poi farsi rimontare da 40-0 e, complici due doppi falli, incassare l'1-1. De Minaur passa a condurre 2-1 tenendo a zero il suo turno di battuta e, con il secondo break di fila, sale 3-1. Il piemontese interrompe l'emorragia conquistando, a 15, il 4-2, l'australiano concede le briciole sul suo servizio, conquista, a zero, il 5-2 e, ai vantaggi, e chiude i conti nell'ottavo gioco trasformando con una micidiale risposta di rovescio il secondo set point per il 6-2 della prima partita.

Lorenzo Sonego sorride nella notte di Marsiglia: battuto van de Zandschulp all’esordio - Mancano 17 minuti alla mezzanotte quando Lorenzo Sonego porta a casa il match di primo turno dell’ATP 250 di Marsiglia contro l’olandese Botic van de Zandschulp. 6-1 3-6 6-3 per il torinese, che riesce a chiudere un match ad alto rischio di complicazioni; per lui ci sarà ora uno tra Luca van Assche e Benjamin Bonzi nel derby francese. Primo quarto d’ora di match tutto a favore di Sonego, che si mostra in forma sostanzialmente buona, ma soprattutto approfitta di un immenso numero di errori di van de Zandschulp. 🔗oasport.it

LIVE Sonego-Van de Zandschulp 3-0, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Molto reattivo l’azzurro nel piazzare un solido rovescio in uscita dal servizio. 30-30 Servizio e dritto a segno per Lorenzo. 15-30 Ottimo dritto dal centro del torinese. 0-30 Primo punto di livello vinto dall’olandese, che fa buona guardia a rete chiudendo con la volèe di dritto in allungo. 0-15 Non passa il dritto lungolinea del piemontese. 4-0 DOPPIO BREAK SONEGO! Ennesimo regalo con il dritto di Van de Zandschulp. 🔗oasport.it

LIVE Sonego-Van de Zandschulp, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Si ferma sul nastro la risposta di dritto di Van de Zandschulp. 2-0 BREAK SONEGO! Scappa via il dritto dell’olandese, c’è il break immediato! 30-40 Servizio vincente del neerlandese. 15-40 Due palle break Sonego. Ancora una splendida risposta d’incontro di rovescio del torinese. 15-30 Gran risposta di rovescio e solido dritto inside in dell’azzurro. 15-15 Dritto inside out e smash a segno per Lorenzo. 🔗oasport.it

