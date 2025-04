Corte penale dell’Aja Giurisdizione va in riesame confermato mandato di arresto per Netanyahu

Una «vittoria parziale». Così in Israele giudicavano ieri la decisione presa dalla Corte d'Appello della Corte penale internazionale dell'Aja che ha stabilito che la competenza giurisdizionale sui mandati di arresto va in riesame

Almasri, il rilascio e la mancata collaborazione da parte dell’Italia all’esame della Camera preliminare della Corte penale dell’Aja - Il comportamento dell’Italia nella vicenda del torturatore libico Almasri è all’esame della Corte penale internazionale e più precisamente della Pre-Trial Chamber I della divisione preliminare. A comunicarlo è il portavoce della CPI, Fadi El Abdallah, che in una nota per la stampa ha scritto: “In relazione alle richieste e ai resoconti dei media sul caso Al Masri, posso chiarire che la questione del mancato rispetto da parte dello Stato (italiano, ndr) di una richiesta di cooperazione per l’arresto e la consegna alla Corte è all’esame della Camera competente, ovvero la Camera Pre-Triale I. 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump contro la Corte penale dell’Aja: “Non si permetta di indagare cittadini e alleati americani” - Donald Trump firmerà un ordine esecutivo contro la Cpi (corte penale internazionale), dopo averla accusata di aver preso di mira gli Usa e Israele, secondo le fonti dell’Nbc news. Questo provvedimento comprenderà sanzioni finanziarie e restrizioni sul visto verso funzionari non specificati della Cpi e ai loro familiari, che hanno aiutato nelle indagini del tribunale sugli alleati e sui cittadini statunitensi. 🔗secoloditalia.it

Almasri, Nordio alla Camera: «La Corte penale dell’Aja ci ha mandato gli atti dopo l’arresto» – Video - Parte dalla ricostruzione della giornata del 18 gennaio, l’informativa di Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sull’arresto e la successiva scarcerazione del torturatore e trafficanti di migranti libico Najem Osama Almasri. L’informativa inizia attorno alle 12.30, in un’aula di Montecitorio piena quasi al tutto esaurito. E’ Nordio a prendere la parola per primo: “Il 18 gennaio, la Cpi emetteva un mandato di arresto internazionale, eseguito dalla Digos il 19, alle ore 9. 🔗open.online

