Corona d’alloro sul monumento La cerimonia in piazza 25 Aprile

Corona d’alloro deposta sul monumento di piazza 25 Aprile. Il sindaco Valerio Vesprini ieri ha reso alle vittime della lotta di Liberazione. Alle Alle ore 12, è avvenuta la deposizione di una Corona d’alloro sul cippo monumentale in piazza 25 Aprile. Sono intervenuti gli assessori, il presidente del Consiglio comunale, consiglieri di maggioranza e opposizione, le rappresentanze delle associazioni cittadine e la delegazione della città gemellata di Nymburk (Repubblica Ceca). Il primo cittadino, accompagnato dalla vice sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi Margherita Tullio, dopo aver introdotto le ragioni dell’80esima ricorrenza, ha voluto leggere il contenuto della lapide collocata sull’ex palazzo comunale di Scandicci. "Ricorda, o cittadino, questa data. E spiegala ai tuoi figli. Ilrestodelcarlino.it - Corona d’alloro sul monumento . La cerimonia in piazza 25 Aprile Leggi su Ilrestodelcarlino.it Liberazione,deposta suldi25. Il sindaco Valerio Vesprini ieri ha reso alle vittime della lotta di Liberazione. Alle Alle ore 12, è avvenuta la deposizione di unasul cippo monumentale in25. Sono intervenuti gli assessori, il presidente del Consiglio comunale, consiglieri di maggioranza e opposizione, le rappresentanze delle associazioni cittadine e la delegazione della città gemellata di Nymburk (Repubblica Ceca). Il primo cittadino, accompagnato dalla vice sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi Margherita Tullio, dopo aver introdotto le ragioni dell’80esima ricorrenza, ha voluto leggere il contenuto della lapide collocata sull’ex palazzo comunale di Scandicci. "Ricorda, o cittadino, questa data. E spiegala ai tuoi figli.

Cosa riportano altre fonti

Venticinque Aprile, Firenze in piazza. Corona d’alloro, corteo e tutti gli eventi - Firenze, città medaglia d’oro della Resistenza, ricorderà l’80esimo anniversario della Liberazione nazionale con tantissime iniziative. Domani alle 10 ci sarà la cerimonia di deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti di tutte le guerre in piazza Unità Italiana, alla presenza della sindaca Sara Funaro, della prefetta Francesca Ferrandino, del presidente della Regione Toscana, di rappresentanti delle associazioni combattentistiche e delle Forze armate, a seguire ci saranno le preghiere di suffragio. 🔗lanazione.it

Bonus “Corona d’alloro” | 2000€ dall’INPS se presenti questi documenti entro il 10 marzo: se rientri in questa lista sei a posto - Ancora pochi giorni per presentare questa richiesta di bonus riservata solo ad alcune categorie di studenti. Ben 2.000 euro. L’Italia si trova ad affrontare una crisi economica complessa, caratterizzata da una crescita rallentata e da un tasso di disoccupazione che, sebbene in diminuzione, rimane una delle sfide principali. In questo contesto, il governo ha introdotto una serie di misure di sostegno economico, comunemente note come “bonus”. 🔗ilfogliettone.it

Nel giorno del ricordo una corona d'alloro al Villaggio Trieste in memoria delle vittime delle foibe: "Luogo unico della città" - Bari celebra il giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, con una cerimonia al Villaggio Trieste. Questa mattina l’assessora alle Culture Paola Romano ha partecipato all'appuntamento in largo Policarpo Scagliarini, al Villaggio Trieste, nel quartiere dove da quasi 70 anni vivono... 🔗baritoday.it

Corona d’alloro sul monumento . La cerimonia in piazza 25 Aprile; Modica, cerimonia per il 25 Aprile: corona d'alloro al Monumento ai Caduti; Venticinque Aprile, Firenze in piazza. Corona d’alloro, corteo e tutti gli eventi; Caserta celebra l'80° anniversario della Liberazione: la cerimonia al Monumento. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Corona d’alloro sul monumento . La cerimonia in piazza 25 Aprile - Il sindaco legge la lapide dell’ex palazzo di Scandicci: "Ricorda questa data e spiegala ai tuoi figli". 🔗ilrestodelcarlino.it

A Salerno cerimonia per il 25 aprile, 'libertà non è scontata' - Salerno ha celebrato l'80esimo anniversario della Liberazione con una cerimonia che si è svolta in più tappe a partire da Piazza Vittorio Veneto con gli onori ai caduti e deposizione delle corone d'al ... 🔗ansa.it

Cerimonia del 25 aprile davanti al Monumento ai Caduti di Caserta - Si è tenuta davanti al Monumento ai Caduti di Caserta la cerimonia commemorativa organizzata dalla Prefettura e dalla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” in ... 🔗ilmattino.it