Coop tassisti contro il manager di Uber Non servono più licenze il servizio funziona

Cooperative taxi di Firenze, Socota e Cotafi, proprio non sono piaciute le dichiarazioni, rilasciate a La Nazione da 'mister Uber' Lorenzo Pireddu, che però nella sua intervista ha provato a tendere una mano ai conducenti delle auto bianche affermando che "siamo aperti al dialogo se questo serve ad aumentare e migliorare il servizio di trasporto pubblico e privato a Firenze". La frase che le due Coop hanno mal digerito è quella che fa riferimento all'aumento delle licenze per far fronte al gap tra richiesta e offerta. Su questa ipotesi Palazzo Vecchio, che ha aperto un canale di comunicazione con Socota e Cotafi dopo lo sciopero delle scorse settimana, non si esprime. Ma da piazza Signoria si fa capire che per ora l'opzione non è tra le questioni in discussione."La situazione che viviamo oggi come tassisti a Firenze è chiara e, purtroppo, inconfutabile – spiega Milko Signorini, presidente Socota (nella foto) – da gennaio ad aprile si registra un calo del 13% nelle chiamate taxi in città e provincia.

