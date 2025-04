Contro ogni dittatura Folla immensa in piazza La festa della libertà No alle polemiche

Folla numerosa ieri mattina ha festeggiato in piazza della Resistenza gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo. Una Folla numerosa come non si era mai vista a Pistoia negli ultimi anni, come a volere sottolineare che gli anticorpi Contro ogni forma di dittatura sono ancora vivi ed efficaci. A ricordare i momenti che portarono alla nascita della dittatura in Italia, gli anni della guerra e la lotta dei partigiani, è stato uno degli ultimi testimoni rimasti, Renzo Corsini, presidente onorario di Anpi di Pistoia. È stato lui a prendere per primo la parola."Il 25 aprile – ha detto Corsini – è il compleanno della nostra Italia, perché segna la data in cui abbiamo vinto la nostra battaglia per la libertà". Un compleanno che non è stato esente dalle polemiche, in particolare dopo l'appello del ministro Musumeci di celebrare la giornata con sobrietà, in segno di rispetto per Papa Francesco.

