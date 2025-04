Con De André Canta De André Best Of Estate 2025 Cristiano De André porterà sul palco il meglio del repertorio finora presentato

Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora condiviso, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo Cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio. Tra le le date del tour quella del 29 agosto al Berta Music Festival di Sansepolcro ad Arezzo.

