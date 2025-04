Comunali Marco Loconte ritira la candidatura e annuncia Appoggerò Marras

Marco Loconte si ritira dalla corsa a sindaco di Genova". Così, a sorpresa, il fondatore della prima oasi Wwf Marco Loconte ha annunciato il ritiro della propria candidatura a sindaco di Genova."Questa campagna elettorale è durata un. Genovatoday.it - Comunali: Marco Loconte ritira la candidatura e annuncia, "Appoggerò Marras" Leggi su Genovatoday.it "Il Cibo è la mia scelta. La zappa il mio gesto politico.sidalla corsa a sindaco di Genova". Così, a sorpresa, il fondatore della prima oasi Wwfhato il ritiro della propriaa sindaco di Genova."Questa campagna elettorale è durata un.

Comunali, Marco Loconte è il nono candidato: "Sono un contadino che non si è arreso, nel mio programma ambiente e dignità" - Tra i nove (per ora) candidati alle comunali di Genova, l'ultimo in ordine di arrivo è Marco Loconte, contadino, che ha comunicato oggi e confermato a GenovaToday la sua volontà di inserirsi nella competizione elettorale, raccogliere le firme e correre per la carica di sindaco. La candidatura che...

Comunali, Marco Bucci: "Una grande città non vuole tornare indietro. La sinistra fa campagna con le menzogne" - Il presidente della Regione: "Avremo più assessori, lo vuole anche la Puglia e il Pd è d'accordo; arriverà una legge nazionale. Non ho problemi a fare le nomine per il Comitato portuale in pendenza di elezioni: lo ha fatto anche Doria autonominandosi"

