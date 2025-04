Como Genoa il pronostico di Serie A padroni di casa favoriti dal multigol alla chance mix

Serie A ricca di appuntamenti quella che ci attende, con tante partite in programma come non si vedeva da diverso tempo. La sospensione del campionato per i funerali di Papa Francesco ha infatti causato il rinvio dei match in programma oggi, sabato 26 aprile, tra i quali figurava anche Como-Genoa. Le due formazioni, che si trovano appaiate in classifica a 39 punti, scenderanno invece in campo domani, nel lunch match delle ore 12.30, nella cornice dello Stadio Sinigaglia.È un momento decisamente positivo quello che stanno attraversando i padroni di casa, che si presenteranno a questa sfida con tre vittorie consecutive, che sono la dimostrazione di come il lavoro di Fabregas stia dando i propri frutti. In questa stagione da neopromossa, il Como ha lanciato segnali decisamente importanti per il prossimo futuro, con la volontà di concludere al meglio questo campionato, provando addirittura a puntare al decimo posto. Sololaroma.it - Como-Genoa, il pronostico di Serie A: padroni di casa favoriti, dal multigol alla chance mix Leggi su Sololaroma.it Sarà una domenica diA ricca di appuntamenti quella che ci attende, con tante partite in programma come non si vedeva da diverso tempo. La sospensione del campionato per i funerali di Papa Francesco ha infatti causato il rinvio dei match in programma oggi, sabato 26 aprile, tra i quali figurava anche. Le due formazioni, che si trovano appaiate in classifica a 39 punti, scenderanno invece in campo domani, nel lunch match delle ore 12.30, nella cornice dello Stadio Sinigaglia.È un momento decisamente positivo quello che stanno attraversando idi, che si presenteranno a questa sfida con tre vittorie consecutive, che sono la dimostrazione di come il lavoro di Fabregas stia dando i propri frutti. In questa stagione da neopromossa, ilha lanciato segnali decisamente importanti per il prossimo futuro, con la volontà di concludere al meglio questo campionato, provando addirittura a puntare al decimo posto.

Su questo argomento da altre fonti

Pronostico Como-Genoa: può arrivare la quarta di fila - Como-Genoa è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Le tre vittorie di fila ottenute contro Monza, Torino e Lecce permettono al Como di Cesc Fabregas di godersi un finale di campionato all’insegna della più totale tranquillità. I lariani, travolgendo 3-0 i salentini sabato scorso, sono saliti al dodicesimo posto, a quota 39 punti. 🔗ilveggente.it

Pronostico Genoa-Lecce: finisce sempre allo stesso modo - Genoa-Lecce è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il momento del Lecce di Giampaolo è complicato. E lo abbiamo visto anche la scorsa settimana contro il Milan: avanti di due gol, i salentini in pochi minuti hanno perso la bussola e si sono fatti rimontare dai rossoneri che fino a quel momento non avevano dato nessun cenno di vita. 🔗ilveggente.it

Como-Genoa, divieti e restrizioni per la sicurezza: l’ordinanza del sindaco per la partita del 27 aprile - In occasione della partita di Serie A tra Como 1907 e Genoa Football Club, in programma domenica 27 aprile 2025 alle ore 12.30 allo stadio Sinigaglia, il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha firmato un’ordinanza urgente per la sicurezza pubblica, che revoca e sostituisce la precedente, emessa... 🔗quicomo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

SERIE A Como-Genoa: Ultime e pronostico; Schedina domenica, pronostico Serie A: goal protagonisti per Milan e Fiorentina; Pronostico Como-Genoa, analisi e news sul match; Pronostico Fiorentina-Genoa | Serie A 2024/25. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pronostico Como-Genoa: può arrivare la quarta di fila - Como-Genoa è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. 🔗ilveggente.it

Como-Genoa: formazioni, quote, guida tv e scommesse sul match della 34° giornata di Serie A - Pronostico Como-Genoa 27 aprile 2025. Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 34° giornata di Serie A. 🔗betitaliaweb.it

Pronostici Serie A giornata 33 - Pronostici Serie A giornata 34. Analisi, statistiche, probabili formazioni di tutte le partite e multipla quota @5.56. 🔗betitaliaweb.it