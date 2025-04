Ilgiorno.it - Colli Briantei: una camminata tra le bellezze

Torna la “nel Parco dei” organizzata da Usmate e dalle associazioni del territorio. Un classico di stagione. La manifestazione ludico-podistica a passo libero per boschi, campagna e cascine è in programma per giovedì primo maggio con distribuzione dei cartellini e partenza dalle 7.45 alle 9.30 in Villa Scaccabarozzi. Tre i percorsi per tutte le gambe: 7, 14 e 21 chilometri. A disposizione lungo il percorso ci saranno punti ristoro. Fra i premiati, anche i gruppi più numerosi. L’arrivo è previsto entro le 12.30 sempre alla Villa, dove è stato organizzato un aperitivo musicale e sarà allestito il podio con consegna dei trofei. "L’evento abbina una mattinata di benessere alla scoperta delle nostrenaturalistiche – dice la sindaca Lisa Mandelli -. Contiamo su una partecipazione massiccia, come sempre il ricavato sarà devoluto in beneficenza".