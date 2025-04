Clamoroso a Napoli tifosi entrano in scooter al Maradona Siamo i più forti – Video

scooter allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il Video sta facendo il giro dei social da qualche ora e mostra due ragazzi che si sono introdotti nell'impianto partenopeo iniziando a sfrecciare in motorino sulla pista d'atletica che circonda il terreno di gioco. Nel filmato, condiviso dall'account X "Il Meridiano Sport", i tifosi gridano "Siamo i più forti".

