Civitanovese Recanatese Partita Decisiva per la Salvezza in Serie D

Civitanovese, la Partita di domenica è una questione di cuore". Da ex capitano, ma anche e soprattutto da grande tifoso rossoblù, Andrea Diamanti porta il proprio sostegno alla causa in vista di domani, quando l'undici adriatico si giocherà il proprio destino nel match interno contro la Recanatese (inizio alle 15). "Da sostenitori – dice - siamo tutti coinvolti in un crocevia decisivo per mantenere una categoria che è patrimonio della città. Purtroppo, è stata una stagione complicata, ma spero che domenica il pubblico sia il dodicesimo uomo in campo, lasciando da parte contestazioni e malumori". Più che di aspetti tattici, il pensiero va alla necessità di "recuperare le energie mentali. È ciò che conta maggiormente ora – spiega l'attuale vice allenatore della Sangiustese -. Sono certo che mister Bugiardini, persona intelligente, abbia toccato le corde giuste".

Civitanovese-Recanatese: Alessandrini analizza il derby decisivo - "Entusiasmo, senza guardarsi troppo alle spalle e consapevolezza che si tratta di uno spareggio". Così Marco Alessandrini presentando Civitanovese-Recanatese ed il tecnico, ormai senigalliese di adozione, parla con cognizione di causa considerando che, in carriera, di partite del genere ne ha giocate a bizzeffe. Curiosità: tra le molteplici squadre che ha guidato non c’è quella rossoblù, anche se forse qualche informale contatto, pure in questa stagione, non è mancato. 🔗sport.quotidiano.net

Il rosso durante la partita con la Recanatese costerà almeno un turno all’attaccante Nanapere che dovrà saltare la delicata sfida con il Notaresco. Il Castelfidardo riprenderà dai soliti squalificati pesanti - Una pausa che forse capita a puntino per il Castelfidardo. Domenica il torneo di D osserverà il riposo previsto per la partecipazione della Rappresentativa Under 18 alla Viareggio Cup. Il campionato di quarta serie riprenderà solo domenica 23 marzo per iniziare la volata finale con le ultime sette giornate. Una sosta con il sorriso per il Castelfidardo. Il bicchiere è mezzo pieno nella formazione di mister Marco Giuliodori che è tornata domenica a muovere la classifica pareggiando contro la Recanatese. 🔗sport.quotidiano.net

Recanatese-Sora: Partita Decisiva per la Salvezza Diretta al Tubaldi - "Siamo ancora artefici del nostro destino ma consapevoli che ci attendono tre finali". Così Josè Cianni, dt della Recanatese, durante la rifinitura della squadra che oggi pomeriggio affronterà al "Tubaldi" il Sora. Dopo i risultati di domenica i ciociari hanno scavalcato in classifica i giallorossi che ora occupano l’ultima posizione utile per garantirsi la salvezza diretta e tanto basta a descrivere l’estrema importanza del match odierno. 🔗sport.quotidiano.net

