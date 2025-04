Città blindata leader mondiali e il messaggio di pace come sono andati i funerali di papa Francesco a Roma

Roma e il resto del mondo hanno salutato per l’ultima volta papa Francesco, deceduto lunedì 21 aprile. Migliaia di persone hanno reso omaggio a Bergoglio. Anche i principali leader del mondo sono sbarcati a Roma per presenziare. Romatoday.it - Città blindata, leader mondiali e il messaggio di pace: come sono andati i funerali di papa Francesco a Roma Leggi su Romatoday.it L’attesa, la cerimonia e il corteo fino alla tumulazione del feretro.e il resto del mondo hanno salutato per l’ultima volta, deceduto lunedì 21 aprile. Migliaia di persone hanno reso omaggio a Bergoglio. Anche i principalidel mondosbarcati aper presenziare.

