Cina polo sud occidentale dell’aviazione svela 14 nuove rotte globali

svelate 14 nuove rotte internazionali per passeggeri e cargo che collegano Chengdu, capoluogo della provincia cinese sud-occidentale del Sichuan, con 13 destinazioni globali, secondo quanto riferito dalla Sichuan Province Airport Group Co., Ltd. Le 13 destinazioni includono Parigi, Madrid, Atene, Dubai, nonche' Tokyo, Bali e Penang. Le rotte aeree – che comprendono nuovi servizi, collegamenti ripristinati e aumenti delle frequenze di volo – fanno parte degli sforzi del polo dell'aviazione per migliorare la propria rete di collegamenti aerei. Il gruppo aeroportuale punta a espandere un totale di 28 rotte internazionali e regionali quest'anno, concentrandosi sul rafforzamento dei collegamenti cargo e passeggeri con l'Europa, il Nord America e l'ASEAN. Chengdu, uno dei principali poli dell'aviazione nella Cina occidentale, ha gestito 87,34 milioni di passeggeri nel 2024, classificandosi al terzo posto in Cina per traffico di passeggeri.

