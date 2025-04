Cina piantumazione di alberi a Nagqu nello Xizang

alberi a Nagqu, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il 25 aprile 2025. La citta' di Nagqu si trova a un'altitudine media di 4.500 metri. A causa delle condizioni sfavorevoli alla crescita degli alberi, come il permafrost, le basse temperature e i frequenti venti forti durante tutto l'anno, in passato era l'unica citta' a livello di prefettura in Cina priva di alberi destinati al verde urbano. Nel 1998, gli abitanti di Nagqu hanno iniziato la sperimentazione della piantumazione di alberi. Dopo oltre vent'anni di pratica continua, Nagqu ha gradualmente istituito un sistema di piantumazione sperimentale, con alberi di molte varieta' piantati in citta'. Membri dello staff ispezionano la crescita degli alberi a Nagqu, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il 25 aprile 2025.

