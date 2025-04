Choc anafilattico per una mela dramma all’Eremo di Tizzano

Choc anafilattico. L’allarme alla centrale del 118 è giunto attorno a mezzogiorno dall’Eremo di Tizzano, un luogo di fede e devozione caro ai bolognesi e meta di passeggiate anche per la vista meravigliosa di cui si gode sulla pianura verso Modena. La ragazza, secondo quanto riferito ai soccorritori, avrebbe accusato la grave reazione allergica dopo avere mangiato una mela, un frutto comune e in apparenza innocuo che però, nei soggetti allergici, può scatenare sintomi anche letali. Ilrestodelcarlino.it - Choc anafilattico per una mela, dramma all’Eremo di Tizzano Leggi su Ilrestodelcarlino.it Casalecchio (Bologna), 26 aprile 2025 – Una giornata di festa all’aria aperta per l’anniversario della Liberazione ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una venticinquenne, che è stata soccorsa nella tarda mattinata di ieri e trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stata colpita da. L’allarme alla centrale del 118 è giunto attorno a mezzogiorno ddi, un luogo di fede e devozione caro ai bolognesi e meta di passeggiate anche per la vista meravigliosa di cui si gode sulla pianura verso Modena. La ragazza, secondo quanto riferito ai soccorritori, avrebbe accusato la grave reazione allergica dopo avere mangiato una, un frutto comune e in apparenza innocuo che però, nei soggetti allergici, può scatenare sintomi anche letali.

Se ne parla anche su altri siti

Ucciso da puntura d’ape, si era salvato già una volta dallo choc anafilattico - Spoleto, 16 marzo 2025 – “Non possiamo sfuggire a ciò che deve accaderci. Il vento ci porterà nei luoghi che dobbiamo visitare”. Sono le parole tratte dalla poesia di Antoine de Saint-Exupéry che Luca Federici, lo spoletino, morto a causa della puntura di un ape scriveva non più di due mesi fa sulla sua pagina facebook. Non era la prima volta, ma venerdì la puntura di una delle sue amate api è stata letale. 🔗lanazione.it

Roma, Anne mangia panino e muore per choc anafilattico per un’incomprensione linguistica - Ci sarebbe stata un’incomprensione linguistica all’interno del locale, durante l’ordinazione, alla base della crisi allergica costata la vita, nel pomeriggio di mercoledì 1° aprile, alla studentessa Erasmus americana Anne Avaria Tierney. La 20enne studentessa Erasmus aveva comunicato la sua allergia La ragazza, intorno alle 14:00, era andata a mangiare con le amiche nel locale vegano di via Giovanni de Agostini, al Pigneto, a poche centinaia di metri dalla struttura al 233 di via Casilina dove alloggiava con altri studenti Erasmus. 🔗notizieaudaci.it

Morì a 24 anni per choc anafilattico. Caso a rischio prescrizione - Pisa, 18 marzo 2025 – L’appello è stato fissato a settembre. Chiara Ribechini morì nel 2018 in seguito a una gravissima reazione allergica, dopo una cena nell’agriturismo di Colleoli sulle colline di Palaia. A settembre 2023 era arrivata la sentenza di primo grado, che aveva portato a una condanna per la legale rappresentante del locale, dove la 24enne cascinese aveva cenato quella sera e dove era cliente abituale, e due assoluzioni per le cuoche. 🔗lanazione.it

Choc anafilattico per una mela, dramma all’Eremo di Tizzano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Choc anafilattico per una mela, dramma all’Eremo di Tizzano - Casalecchio, soccorsa una ragazza di 25 anni dopo la grave reazione allergica: è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Morta a Roma per shock anafilattico, cosa deve fare un ristorante per clienti con allergie alimentari - Fanpage.it ha intervistato il vicedirettore generale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi per capire cosa devono fare gli esercenti quando nel ... 🔗fanpage.it

Muore per shock anafilattico a 21 anni dopo aver mangiato un panino: indagato il titolare del locale - La studentessa americana Avarie Tierney è morta a 21 anni a Roma dopo aver mangiato un panino per shock anafilattico ... 🔗fanpage.it