Chiuso per 15 giorni un bar di Bazzano per risse e disagio della quiete in zona

Bazzano (Bologna, 26 aprile 2025 – Chiuso per 15 giorni un bar di Bazzano. Lo stop è stato notificato dai carabinieri al titolare dell’esercizio pubblico. A firmare il decreto il questore di Bologna che ha previsto la sospensione delle autorizzazioni per quindici giorni.Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), per tutelare l’ordine pubblico e fermare una situazione pericolosa che si era creata nel locale, come riferito dai militari che hanno informato il questore. Nel tempo, infatti, i militari dell’Arma erano intervenuti più volte nel locale per riportare la calma tra gli avventori, spesso nulla facenti e con precedenti di polizia, alle prese con liti e urla, tali da creare disagio e paura tra i cittadini residenti in zona. Ilrestodelcarlino.it - Chiuso per 15 giorni un bar di Bazzano per risse e disagio della quiete in zona Leggi su Ilrestodelcarlino.it (Bologna, 26 aprile 2025 –per 15un bar di. Lo stop è stato notificato dai carabinieri al titolare dell’esercizio pubblico. A firmare il decreto il questore di Bologna che ha previsto la sospensione delle autorizzazioni per quindici.Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), per tutelare l’ordine pubblico e fermare una situazione pericolosa che si era creata nel locale, come riferito dai militari che hanno informato il questore. Nel tempo, infatti, i militari dell’Arma erano intervenuti più volte nel locale per riportare la calma tra gli avventori, spesso nulla facenti e con precedenti di polizia, alle prese con liti e urla, tali da crearee paura tra i cittadini residenti in

