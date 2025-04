Chiuso accesso a piazza San Pietro Capienza raggiunta

Chiuso l'accesso a piazza San Pietro dove è stata raggiunta la Capienza massima di 50 mila persone. Continua l'afflusso dei fedeli in via della Conciliazione dove si trovano al momento 100mila persone.Si stimano 100mila persone già presenti in Via Conciliazione e lungo le vie di afflusso. Today.it - Chiuso l'accesso a piazza San Pietro: "Capienza raggiunta" Leggi su Today.it l'Sandove è statalamassima di 50 mila persone. Continua l'afflusso dei fedeli in via della Conciliazione dove si trovano al momento 100mila persone.Si stimano 100mila persone già presenti in Via Conciliazione e lungo le vie di afflusso.

Piazza XX Settembre Bologna, bar chiuso per 10 giorni e arresti per spaccio - Bologna, 12 febbraio 2025 – Due arresti, due denunciati e sospensione della licenza per un bar di zona. Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha effettuato vari servizi di controllo in zona Piazza XX Settembre e Autostazione, finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati, in un’area che continua ad essere oggetto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini. L’attenzione della Questura è massima e si è tradotta in varie attività di controllo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Medicina, stop ai test d’ingresso: come funzionerà l’accesso e perché non è vero che è stato abolito il numero chiuso - Il numero chiuso resta, i quiz no. La riforma dell’accesso alla facoltà di Medicina, approvata dalla Camera, è in realtà un bluff che si limita a spostare in avanti di sei mesi il momento di selezione degli studenti. Non più attraverso il tradizionale test d’ingresso, ma sulla base dei risultati degli esami del primo semestre. Niente più quiz a crocette per il primo ingresso, quindi, ma il numero chiuso resta, in modalità differenti. 🔗lanotiziagiornale.it

Riforma dell’accesso a Medicina, l’assessore De Roberto attacca: “Il numero chiuso resta, non è cambiato nulla” - La recente riforma dell’accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria nelle università statali, approvata dal Parlamento italiano, ha suscitato reazioni contrastanti. Il tradizionale test d’ingresso sarà abolito a partire dall’anno accademico 2025-2026, sostituito da un semestre... 🔗salernotoday.it

Papa Francesco, news del 25 aprile. chiusa la sua bara. In 250 mila gli hanno reso omaggio. Trump atterrato a Roma; In 150mila finora a San Pietro. Alle 18 Macron in raccoglimento alla salma di Papa Francesco; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco; Questura, a piazza San Pietro 50 mila, chiusa la piazza.

Papa Francesco: chiuso l’accesso in piazza San Pietro, ma la basilica è aperta fino alle 19. Trump stasera a Roma per i funerali di Bergoglio - Ancora lunghe code nella notte a San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco. La Basilica è stata chiusa alle 4, la riapertura è stata anticipata alle 5.45, proprio per la grande affluenza dei ... 🔗quotidiano.net