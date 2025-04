Chi è Chiamamifaro figlia di Cristina Parodi ad Amici 24 Età

È la figlia di Cristina Parodi e si chiama Chiamamifaro! Tutto sulla cantante entrata nella scuola di Amici 24

Amici 24, Amadeus rapper spericolato come Guè. Pettinelli a Malgioglio: “Ti si alza la pressione se ti arrabbi”. Fuori Chiamamifaro, figlia di Cristina Parodi - È successo di tutto durante il quarto appuntamento con “Amici di Maria De Filippi”, andato in onda ieri sera 12 aprile in prima serata su Canale 5. La sorpresa più grande l’hanno riservata il giudice Amadeus e la professoressa Lorella Cuccarini, entrambi amici di vecchia data, che si sono trasformati per l’ormai consueto Guanto di Sfida in Guè e Rose Villain per cantare la hit “Oh Mamma Mia”. Amadeus con occhiali scuri d’ordinanza e giacca da rapper consumato ha dato il meglio di sé, rievocando i tempi in cui si scatenata come imitatore a “Tale e Quale Show”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Chi è Chiamamifaro figlia di Cristina Parodi ad Amici 24? Età - È la figlia di Cristina Parodi e si chiama Chiamamifero! Tutto sulla cantante entrata nella scuola di Amici 24 L'articolo Chi è Chiamamifaro figlia di Cristina Parodi ad Amici 24? Età proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Chiamamifaro è molto più che una semplice “figlia d’arte” - Cosa ci ha dimostrato la prima posizione di Chiamamifaro nella classifica della condotta generale di Amici 2024? Amici quest’anno specialmente, ma un po’ sempre negli ultimi anni, ha suscitato polemiche per via di uno o due concorrenti figli d’arte, in passato abbiamo visto LDA, figlio di Gigi D’Alessio, Holden, imparentato con Laura Pausini, l’anno scorso Angelina Mango, figlia di Pino Mango e quest’anno Chiamamifaro, figlia di Cristina Parodi, giornalista. 🔗361magazine.com

