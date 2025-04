Centro estetico deposito gpl e autofficina tutto abusivo Sequestri e denunce

Centro estetico, deposito gpl e autofficina: tutto abusivo. Sequestri e denunce tra Gallipoli, Tricase e Gagliano del Capo. Nell?ambito degli ordinari servizi di controllo economico del. Quotidianodipuglia.it - ?Centro estetico, deposito gpl e autofficina: tutto abusivo. Sequestri e denunce Leggi su Quotidianodipuglia.it gpl etra Gallipoli, Tricase e Gagliano del Capo. Nell?ambito degli ordinari servizi di controllo economico del.

Firenze, rapina al centro estetico: è la quinta in viale Talenti in un mese - Firenze, 8 aprile 2025 - Un boom di rapine intorno a viale Talenti. Sabato pomeriggio l’ultima, sempre nel tardo pomeriggio, come nella maggior parte dei precedenti casi: cinque nel giro di un mese. Stavolta a essere colpito è stato il centro estetico K&NI di via Berlinghieri, sabato alle 18,30. Un uomo è entrato e si è calato un passamontagna sul viso. Nonostante il salone fosse pieno, tra personale e clienti ha fatto capire di avere un coltello in tasca e ha minacciato così le persone presenti, tutte donne. 🔗lanazione.it

A 5 anni con le amichette al centro estetico: trucchi, maschere, smalti. Fino a 500 euro per le "Baby Spa" - Trucchi, maschere viso e smalti. La nuova frontiera delle feste per bambine è la "Beauty Spa" (dal latino Salus per aquam, ossia aree dedicate al relax): due ore di trattamenti benessere, dove le piccole clienti vengono assistite, insieme alle loro invitate, da estetiste e truccatrici, per poi... 🔗milanotoday.it

Niente scontrini. Chiuso 3 giorni centro estetico - Nell’ambito delle quotidiane attività di controllo economico del territorio e del contrasto all’evasione fiscale, i finanzieri del Gruppo di Siena hanno rilevato che un centro estetico, gestito da cittadini cinesi, non ha emesso lo scontrino fiscale per le prestazioni rese ad un cliente. Poiché dall’aggiornamento della posizione del contribuente, nel sistema informatizzato dell’anagrafe tributaria, è emerso che il medesimo aveva già commesso analoghe violazioni, all’Agenzia delle Entrate è stata proposta la sospensione dell’attività prevista dal Decreto legislativo 471/1997 per i ... 🔗lanazione.it

