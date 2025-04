C’è una svolta clamorosa Amici 24 l’ultima scoperta sull’eliminato è choc

Amici 24 in occasione della sesta puntata del serale. La scoperta sul prossimo eliminato sarebbe clamorosa e aprirebbe ad uno scenario impensabile fino a poche ore fa. Ma sta prendendo sempre più forza una possibilità, a causa anche di una decisione di uno dei giudici.Infatti, nel corso della puntata di Amici 24 ci sarà un avvenimento, che il pubblico vedrà nella serata di sabato 26 aprile su Canale 5, che potrebbe portare ad una scelta inaspettata. Sul prossimo eliminato potrebbe esserci una svolta che lascerebbe i telespettatori senza parole, visto che quest'anno non era mai successo.Leggi anche: "Zitto, chiudi il becco". Amici 24, atmosfera bollente tra gli allievi: Chiara si mette di mezzoAmici 24, la scoperta sul prossimo eliminatoStando a quanto scritto da SuperGuidaTv e Amici News, che hanno appreso tutte le informazioni necessarie relative alla registrazione della puntata, a rischio eliminazione sono finiti Nicolò, Chiara e TrigNo, col primo che si è salvato e ha potuto quindi avere l'opportunità di continuare a inseguire il sogno della vittoria.

