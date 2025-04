Cazzullo strega dall’Arengario Firenze è patria morale d’Italia E non può celebrare Gentile

Cazzullo celebra il 25 Aprile sull'Arengario di Palazzo Vecchio. "Una bellissima atmosfera" sottolinea più volte Cazzullo che in questi giorni è impegnato anche con le riprese di una nuova puntata fiorentina di 'Una giornata particolare'."Buon 25 Aprile a tutte e a tutti. Ringrazio la sindaca per questo invito. È un onore essere qui, oggi a Firenze. È particolarmente significativo celebrare qui gli ottant'anni della Liberazione" dice in apertura del suo discorso. "Firenze è la patria morale degli italiani, perché l'Italia non è nata dalla diplomazia o dalla politica, è nata dall'arte, dalla bellezza e dalla cultura. Quindi è nata a Firenze con Dante, Giotto e il Rinascimento.

