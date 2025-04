Catania era ai domiciliari ma andava in giro per la città fermato tenta anche di fuggire

Catania. Era ai domiciliari ma girava in auto per la città. fermato, fornisce delle false generalità per non farsi scoprire e tenta la fuga. Denunciato dai Carabinieri.Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio svolti H24 dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, sull'onda dell'operazione "Pasqua e Pasquetta in sicurezza 2025", che si protrarrà fino al ponte del 1° maggio, con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio, prevenire e reprimere i reati in genere, nonché garantire una maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini. Particolare attenzione è riservata anche alla vigilanza sui soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.Nel corso di uno di questi servizi, i militari del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, un 52enne catanese per il reato di evasione (art.

