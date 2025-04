Casa Cervi 80 anni dopo Più di 25mila ai Campirossi tra cibo musica e ricordi Siamo noi i veri patrioti

Casa Cervi il 25 aprile è il giorno del popolo dei Campirossi. Fin dal mattino, migliaia di persone si sono riversate nel grande podere di Gattatico per prendere parte alla Festa della Liberazione, in un’edizione speciale che ha segnato un traguardo importante: l’80° anniversario della fine del nazifascismo. Una celebrazione tra le più partecipate d’Italia, che quest’anno per la prima volta si è protratta fino a sera, con musica, testimonianze e interventi fino alle 23, arrivando a raccogliere più di 25mila partecipazioni.Il clima, oltre a essere perfetto – cielo terso e sole splendente – è stato quello delle grandi occasioni: famiglie, scolaresche, volti noti, tanti bambini che giocano a pallone nel prato, mentre tra i viali del parco si respira un’aria viva di festa e memoria. Ilrestodelcarlino.it - Casa Cervi, 80 anni dopo. Più di 25mila ai Campirossi tra cibo, musica e ricordi: "Siamo noi i veri patrioti" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Come sempre, ail 25 aprile è il giorno del popolo dei. Fin dal mattino, migliaia di persone si sono riversate nel grande podere di Gattatico per prendere parte alla Festa della Liberazione, in un’edizione speciale che ha segnato un traguardo importante: l’80°versario della fine del nazifascismo. Una celebrazione tra le più partecipate d’Italia, che quest’anno per la prima volta si è protratta fino a sera, con, testimonianze e interventi fino alle 23, arrivando a raccogliere più dipartecipazioni.Il clima, oltre a essere perfetto – cielo terso e sole splendente – è stato quello delle grandi occasioni: famiglie, scolaresche, volti noti, tanti bambini che giocano a pallone nel prato, mentre tra i viali del parco si respira un’aria viva di festa e memoria.

