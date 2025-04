Carambola mortale in autostrada tra pullman tir e auto

Un pullman partito da Torino e diretto in Calabria, un tir e un'auto si sono scontrati lungo la corsia nord dell'autostrada A1, nel territorio di Anagni. Nel violento impatto ha perso la vita una donna residente a Frosinone di 67 anni che viaggiava a bordo dell'auto. Tragedia all'alba di sabato 26 aprile lungo l'A1.

