Canonica di San Salvatore Doppia mostra personale con Bellini e Silenzio

Doppia personale, due artisti le cui opere tornano a essere esposte all'interno della Canonica di San Salvatore, a Barzanò, celebrando un loro ritorno dopo una decina di anni: Angelo Bellini e Anna Silenzio. Oggi alle 17.30, si inaugura l'ultima mostra del ciclo Aprile Arte a Barzanò, che chiude il mese dedicato all'arte organizzato dalla Commissione Cultura: "Energie sottili", è il titolo che lega le opere pittoriche di Anna Silenzio, affiancate da una retrospettiva di Angelo Bellini, artista scomparso nel 2022, dal titolo "Alternanze". Decine di tele e disegni, lavori che ripercorrono le fasi più significative dei due artisti, che sono stati compagni nella vita. Anna Silenzio vive a Galbiate, e ha iniziato la sua attività artistica frequentando scuole d'arte e di grafica, per poi collaborare con studi pubblicitari e impegnarsi come insegnante a corsi di tecniche artistiche.

