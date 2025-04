Campo del Ciorniolo Cade tutto a pezzi Ora va recuperato

Ciorniolo. A darne notizia, lo stesso capogruppo in consiglio comunale, Marco Curcio, che in una nota scrive: "Il complesso sportivo del Ciorniolo è da anni il simbolo del disinteresse e dell’immobilismo delle amministrazioni di sinistra che si sono succedute alla guida del Comune di Vernio. Un’area che avrebbe potuto rappresentare un punto di riferimento per lo sport, la socialità e l’aggregazione giovanile è stata trascurata, senza alcuna visione strategica né interventi concreti. Oggi serve un cambio di passo: basta promesse vuote, è il momento di restituire dignità a un’infrastruttura che appartiene alla nostra comunità".La mozione di Fratelli d’Italia propone un intervento complessivo, dalla riqualificazione dei campi alla revisione della convenzione con i gestori, fino all’elemento centrale della copertura degli impianti. Lanazione.it - Campo del Ciorniolo: "Cade tutto a pezzi. Ora va recuperato" Leggi su Lanazione.it Il gruppo di Fratelli D’Italia di Vernio presenta una mozione per la riqualificazione degli impianti sportivi del. A darne notizia, lo stesso capogruppo in consiglio comunale, Marco Curcio, che in una nota scrive: "Il complesso sportivo delè da anni il simbolo del disinteresse e dell’immobilismo delle amministrazioni di sinistra che si sono succedute alla guida del Comune di Vernio. Un’area che avrebbe potuto rappresentare un punto di riferimento per lo sport, la socialità e l’aggregazione giovanile è stata trascurata, senza alcuna visione strategica né interventi concreti. Oggi serve un cambio di passo: basta promesse vuote, è il momento di restituire dignità a un’infrastruttura che appartiene alla nostra comunità".La mozione di Fratelli d’Italia propone un intervento complessivo, dalla riqualificazione dei campi alla revisione della convenzione con i gestori, fino all’elemento centrale della copertura degli impianti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

